Bakan Soylu: Seçimde hiçbir manipülasyona alan bırakmayacağız (2)

EN UFAK İHBAR DEĞERLENDİRİLECEK

İzmir'de yaptığı konuşmada, seçim güvenliği konusunda güvenlik güçlerinin görevlerini ve verilen talimatların gereğini yerine getirmelerine dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, en ufak ihbarın değerlendirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Geçen günlerde 2 terörist öldürüldü. Üzerinden çıkan materyalleri hiç geciktirmeden incelediler. Allah'a şükür tekniğimiz o kadar gelişti ki 72 saat geçmeden bir tek aracın yan görüntüsünden hangi gün olduğunu, kimlerin yaptığını tespit edip, bunları destekleyen ve sözde milis kuvvet diye tabir edilen hainleri aldılar, adalete teslim ettiler. 'Birçok olayı engelledik, durumumuz iyi' dediğimiz andan itibaren büyük imtihanlarla karşılaşırız. O nedenle vatandaşımızı bilgilendireceğiz ve işimizi dikkatli bir şekilde yapmaya çalışacağız. En ufak ihbarı, bildirimi, doğru ya da yanlış çıksın ilk aşamada değerlendirmemiz gerekiyor."

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN TAVAF ETMEYE VAKİT BULAMIYORUZ'

Geçen günlerde aldıkları bir ihbarı anlatan Bakan Süleyman Soylu, "Bir araba, arkadaşlarımızın nezaketli tavırlarıyla durduruldu. Bir FETÖ mensubunun kaçtığı, başka yere nakil olduğu konusunda ihbar aldık. Arkadaşlarımız bir siyasi partide de genel başkan olduğunu görüyor ve nezaket içinde 'Kusura bakmayın, bir ihbar gelmişti yolunuza devam edin' diyor. Yani teşekkür etmesi gerekirken, 'Allah razı olsun' demesi gerekirken, 'Bak bu milet için buralara kadar geldiniz, bizi durdurdunuz, sonra da nezaketli bir şekilde, yolunuza devam et, dediniz. Allah sizden razı olsun, gece gündüz uyumuyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Belki ben olmayabilirdim, bir başkası olabilirdi' diyeceğine; orada komplo üretiyor. Hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz, yaparsak da çıkar kamuoyundan özür dileriz. Ama bir vatandaşın ortaya koyduğu bir ihbara bakmak bizim sorumluluğumuzdur. 'Bakan bana cevap versin' diyerek kendinizi komik durumu düşürmeyiniz. Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyoruz" diye konuştu.

'MÜKERRER OY SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kolluk kuvvetlerinin oy kullanması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu şunları ifade etti:

"Afrin'e gidecek, Cerablus'a gidecek, ailesini çoluğunu çocuğunu bırakacak, gelip Kilis'in Hatay'ın, Gaziantep'in bir ilçesinde oy kullanamayacak. Niye? Efendiler böyle istiyor diye. Böyle haksızlık var mı? Ona oy kullanım hakkı vermemiz bizim anayasal sorumluluğumuzdur. Her seçim öncesi aklı başında insanların bunların içine girmesi hoş değil. Öbür taraftan, 'Mürekkep tekrar gelsin' diyorlar. Yapılır yapılmaz, onun kararı verilir. Ama seçimin güvensizliği varmış gibi mürekkep tartışması getirmek doğru değildir. Eskiden mükerrer oylar vardı. Eskiden sistemler birbilerini görmüyorlardı. Eskiden kimlik numarası üzeriden yazılımlar gerçekleşmiyordu. Bir mükerrer oy söz konusu değil. Kimsenin buna bir itirazı yok. İzmir'in bir ilçesinde yazılı olan birinin başka bir ilçede yazılması söz konusu değil."

'ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYUP, ADAM KAZANDI, DEDİ'

Seçim güvenliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan tartışmaların yapıldığını dile getiren Bakan Süleyman Soylu, "Biz dünyanın en güvenli seçim yapan ülkelerinden biriyiz. En üstteyiz. Seçim konusunda en çok geçen seçim itirazlar oldu. 'Saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na çağırıyorum' diye söylenen şahıs, 1,5 saat sonra şapkayı önüne koyup 'Adam kazandı' dedi. Peki önceki sözler, toplumu tahrik etmeye yönelik sözler, sorumsuz davranışlar... Bunları herkes görüyor" dedi. Siber güvenliğin bu seçimde de önemli bir konu başlığı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Burada iki noktada önlemlerimiz olacak; birincisi veri güvenliğidir. Yani banka, kamu kurumları ve diğer kurumların hesaplarına ve bilgilerine karşı düzenlenerek bir şekilde kaos oluşturmaya yönelik faaliyetler noktasında tedbirlerimiz var. Bir de sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır. Bu noktada 'Bilişim suçları ile mücadele ekipleri oluşturuyoruz. İnşallah bu noktada da herhangi bir zafiyete müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

MUHTAR ADAYLARINDA BOLLUK

Bu seçimde de rekabetin üst seviyede olacağını ifade eden Soylu, "Bu seçim, önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz döneme açılan bir huzur ve rahatlama kapısıdır. Ve bu seçim bir yerel seçimdir, bir hizmet yarışıdır. Meseleye bu noktadan bakmak, seçimlere gerginlik katacak herhangi bir anlam yüklemekten kaçınmak lazımdır. Muhtarlarımızı seçeceğiz, belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve inşallah sonrasında hepimiz işimize gücümüze bakacağız. Ülkemizin kalkınmasını sürdürmesi , bulunduğumuz coğrafyaya barış ve huzurun hakim olması, çocuklarımızın güzel bir geleceğe kavuşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Onun için muhtarlık seçimlerinde de çok aday var. Özellikle arkadaşlarımız muhtar adaylarını toplasınlar. Onlara centilmenliği, demokratik rekabeti ve kurallara uyulması gerekliliğini bir kez daha ifade etsinler" dedi.

Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.



Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()