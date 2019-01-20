Bakan Soylu: PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik/ Ek fotoğraflar

Bakan Soylu: PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik/ Ek fotoğraflar

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