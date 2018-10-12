Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (3)

BRUNSON SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki programı kapsamında Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki subay adaylarının yemin törenine katılmasının ardından  kentten ayrılmak...

Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (3)

BRUNSON SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki programı kapsamında Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki subay adaylarının yemin törenine katılmasının ardından  kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Ankara'ya gideceği öğrenilen Bakan Soylu, gazetecilerin rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı ve "İyi akşamlar" diyerek VIP kapısından havalimanına girdi.

Kadir ÖZEN- Ergin KARATAŞ- Hande NAYMAN/İZMİR, ()

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