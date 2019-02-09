Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL ()-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çökan binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "14 kişiyi yaralı olarak, arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.

