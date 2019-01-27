Bakan Soylu: 2018'de 20 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdik (1)

ANTALYA, () - ANTALYA'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamının 2016'da toplam 4.27 ton eroin ele geçirdiğini belirterek, "Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 ton'dur. Toplamda sanırım 20 tonu aştık" dedi.

