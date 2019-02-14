'Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde (2)

'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sarar Fabrikası'nı gezdi. Fabrikayı gezip, işçiler ile öğle yemeği yiyen Bakan Selçuk, istihdamı artırıp, işçilere daha çok imkanlar kazandıracaklarını söyledi.

"Biz, hakkı olanın hakkını teslim ederek, adalet duygusunu daha da güçlendirerek ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Çalışanların da iş verenlerimizin de güvenini kazandık. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin belirlenmesinde de ortak çalışmanın, toplumsal barışın bir örneğini sergiledik aslında. Hem işçimiz hem işverenimiz, 16 yıllık hükümet dönemimizde 4’üncü defa uzlaşarak, imzaladı asgari ücret görüşmelerini. Biz, bu uyum içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde de ekonomimizde de büyük başarılara imza attık son 16 yılda. Ülkemizin 2023 hedeflerimizde Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek var. Bu yıl savunma ve satın alma paritesine göre inşallah ülkemizi 13’üncü sıradan 12’nci sıraya yükselteceğiz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki bir çok ülke biliyorsunuz, 2007’den sonra küresel krizin yıkıcı etkilerini, istihdam kayıpları yaşarken, biz yaşamadık. Aksine yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istihdamı ve üretimi teşvik ederek yaptık. İnşallah bu dönemde de istihdamı daha da artıracağız. İşçi kardeşlerimize daha çok imkanlar sağlayacağız. Yine Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan işverenlerimiz sayesinde 2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısı açtık. İstihdam seferberliğimiz yine tüm hızıyla devam etmekte. Seferberliğimiz doğrultusunda sunduğumuz ilave istihdam teşviklerimiz dahil bakanlık olarak 17 tane farklı teşvikimiz var. Prim teşviklerimiz de var biliyorsunuz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından beri yaklaşık 150 milyar lira teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık."



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