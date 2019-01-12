KÜTAHYA,() - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti.
Cuma günü Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geceyi Yoncalı Mahallesi'ndeki termal otelde geçirdi. Bakan Selçuk, bu sabah Afyonkarahisar yolu üzerindeki Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Uşak'a gitti.
Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a gitti
KÜTAHYA,() - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti. Cuma günü Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,...
KÜTAHYA,() - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti.
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