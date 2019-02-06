Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (2)

BAKAN SELÇUK'U TELEFONLA ARADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra yol üzerinde gördüğü 80. Yıl Suludere Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yanına gitti. Bakan Pakdemirli, öğrencilerin ek bina talepleri üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla aradı. Telefonunu hoparlörünü açarak öğrencilerin bina taleplerini Bakan Selçuk'a ileten Pakdemirli, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak" dedi. Pakdemirli, daha sonra öğrencilerden derslerinde başarılı olmaları yönünde söz istedi. Öğrenciler de derslerinde başarılı olacaklarının sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.

TUNÇ SOYER'İ ELEŞTİRDİ

Daha sonra Kiraz'ın Suludere Mahallesi'ndeki meydanda vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli, burada CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Konak, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'a hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına şimdi tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına, 'Sen büyükşehir adayısın' dediler. Seferihisar'da ne yaptı ki; İzmir'de yapacak diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."

'35 PROJE EVİMİN BODRUMUNDA YAZILDI'

Tarım ve hayvancılığın önemine de değinen Bakan Pakdemirli, vatandaşların toprağı terk edip köyleri boşaltması halinde milletin karnının aç, buzdolaplarının boş kalacağını söyledi. Daha sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vaat ettiği 35 projeye değinen Bekir Pakdemirli, "35 projenin bir kısmı yapıldı, bazıları da yapılıyor. Bu projeleri Sayın Binali Yıldırım ile bodrum katında yazdık. Projeler yazılırken rahat bırakmıyorlardı o dönemde sayın başkanımızı. Nereye gidelim diye düşündük. Bizim evin bodrumunda oturduk, projeleri yazdırdık" dedi.

Pakdemirli, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.



Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()



FOTOĞRAFLI