Bakan Pakdemirli: Dünyayı doyuran ülke lider ülke olacak

TÜRKİYE'nin en büyük Avrupa'nın ise ilk dört büyük tarım fuarı arasında yer alan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını 14'üncü kez açtı. Fuarın açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak stantları gezdi, burada yeni üretilen tarım malzemelerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Stantta bir traktöre de bindi. Bakan Pakdemirli yaptığı açılış konuşmasında, "Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün, giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse, o devlet için tarım da o nispette öneme sahiptir. Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer" dedi.

İzmir, 14'üncü AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapmaya başladı. Fuarın açılıştan önceki ilk ziyaretçisi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Bakan Pakdemirli, açılış töreninden önce tarım araçlarının sergilendiği stantları gezdi. Kendisi de çiftçilikle uğraşan Bekir Pakdemirli, burada tarım araçları hakkında yetkililerden bilgi aldı, onları yakından inceledi. Bunun yanı sıra bir traktör markasının standında yeni üretilen traktörünün lansmanına da katıldı. Furanın konukları arasında yer alan yabancı bakanlarla birlikte, kurdeleyi kesti, traktöre binip yakından inceledi.

FUARIN AÇILIŞINI YAPTI

Bakanlık stantında bir süre bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine geçti. Pakdemirli'nin yanı sıra fuara İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Gürcistan, Kızgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali, Katar tarım bakanları ile bakan yardımcıları, sektör temsilcileri de katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından fuazı düzenleyen Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan konuşma yaptı. Geçen yılki fuarın çok başarılı geçmesinin kendilerini bu yıl için daha çok çalışmaya ittiğini anlatan Fatih Tan, "Bu yılm fuarımıza 15 ülkeden gelen bakan ve bakan yardımcısıyla, tarım zirvesine de ev sahipliği yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen alım heyeti programıyla, 2 bine yakın yerli ve yabancı firmanın ikili görüşmeleri gerçekleşecek" dedi.

'YAKLAŞIK 12 BİN YILLIK BİR COĞRAFYANIN ÜZERİNDESİNİZ'

Vali Erol Ayyıldız ve Sırrı Aydoğan'nın yaptıkları kısa konuşmalarla tarım ve hayvancılığın önemine değindikleri fuar açılışında, daha sonra kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katılımcıları "Türkiye tarımının kalbinin attığı Ege'nin incisi İzmir'de, sizlere ev sahipliği yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle selamladı. "Burası Türkiye, toprağın ana, dağların ata bilindiği diyar, burası Türkiye, medeniyetlerin doğduğu, medeniyetlerin doyduğu bereketli topraklar" diyen Bekir Pakdemirli şöyle devam etti:

"Şu an, yaklaşık 12 bin yıllık bir coğrafyanın üzerindesiniz. Bu kadim coğrafya, bereketli toprakların, mümbit arazilerin, şifalı kaynakların, binbir çeşit suların, renk renk nebatatın yurdudur. Ve bu coğrafya dünyamızın tahıl ambarı, küremizin tarım ocağı olup geleceğin de mutfağı olacaktır. Bu toprağa çekirdek düşse boy verir, bu toprağa kazma vursan su fışkırır."

'TARIMI OLMAYAN ÜLKE, MUTFAĞI OLMAYAN EVE BENZER'

Dünyanın hızla değiştiğini ifade eden Bekir Pakdemirli, "Ülkemiz değişiyor. Teknolojik gelişme ve tüketim merakı, hızını hiç kaybetmiyor. Fakat insanların her şeyin en iyisine sahip olma merakı değişmiyor. Ülkeler arasındaki siyasi durum her ne olursa, tüketim ve ticaret engel tanımıyor. Dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktör, tüketenlerin ihtiyaçları ve beklentileri. Değişen dünyada ülkelerin rol kapabilmeleri ve belli roller üstlenmeleri kaçınılmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde beslenme, gıda ve sağlık konuları, önem sıralamasında ilk sırayı oluşturuyor. Bu bağlamda, küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün, giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse, o devlet için tarım da o nispette öneme sahiptir. Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer" dedi.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ'

Fuarın önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fuarda yeni işbirliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak ve bu sayede, marka bilinirliklerini arttırmış olacaklardır. Fuarda özellikle yabancı konuklar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar" dedi. Türkiye'nin tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci olduğunu vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Tarımsal toprak varlığı olarak yine dünyada 17'nci sıradayız. Bu tablo bize, tarım arazilerimizi iyi kullandığımızı göstermesi açısından önem arz ediyor. Ayrıca, küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1'inci sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2'nci sıradayız. Biz her zaman daha ileriyi hedeflemiş bir millet olarak bugün bulunduğumuz yeri beğenecek miyiz? Elbette hayır. Her zaman daha iyiyi, her zaman en doğruyu hedefleyeceğiz" diye konuştu.

RAKAMLARLA DESTEKLERİNİ ANLATTI

Tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda, tarımsal desteğin yüzde 700 artığını söyleyen Pakdemirli, "Böylelikle 1.8 milyar TL'den, 14.5 milyar TL'ye artış göstermiş ve bunun sonucunda, bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla, 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8.4 milyon tondan 20.7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla, 700 bin tondan 2.1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11.6 milyar adetten 19.3 milyar adede ulaşmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim miktarımızı daha da arttırmak için, 2019 yılında destek miktarımızı geçen seneye göre, yüzde 11 arttırarak 16.1 milyon TL'ye çıkardık. Ülkemiz, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde, dünyada en hızlı büyüyen 3'üncü ülke konumundadır. AB ülkeleri arasında 7'nci sıradan 2'nci sıraya yükselmiştir. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te, 600 bin tona ulaşmasını hedeflemekteyiz. Tarımsal ihracatımız 3.7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

GELENEKSEL ÜRETİM KÜLTÜRÜNDE GÜÇLÜYÜZ

Biyo çeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, geleneksel üretim kültürü noktalarında Türkiye'nin güçlü olduğumuzu dile getiren Bekir Pakdemirli, "Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Ayrıca, 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Tohum arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin ülkemizde kalması adına çok önemli. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda, üretimimizi 150 bin tondan, 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında, 750 milyon dolar ile 11'inci sıradayız. 2002 ve 2017 yılları arasında sertifikalı tohumda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 31'den yüzde 74'e çıkmıştır. Sertifikalı tohum üretici firma sayımız, 2002'de 152 iken, 2018'de 863'e yükseldi. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Orman varlığımız 1.5 milyon hektar artış gösterdi. 2023'e kadar toplamda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi. Sulamanın önemli olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, içme suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6.5 milyon hektar sulanan alanımız mevcut" dedi.

YABANCI YATIRIMCILARA SESLENDİ

Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlara sahip olduğunu da vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı, önemli bir avantaja sahiptir. Bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak, özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara, gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

'AĞIR ABİLER' YARIŞTIRILACAK

Bu yıl 70 ülkenin katılımıyla yaklaşık 600 milyon doların üzerinde iş hacminin oluşması beklenen ve 7-10 Şubat tarihleri arasında açık olan fuarda, ülke tarım hayvancılığına yenilik getirecek araçların tanıtımı yapılacak. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında forumlarda, panellerde bilgiler verilecek. Fuarda ayrıca 2019 model traktör lansmanlarının yanı sıra İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından 'ağır abiler yarışıyor' boğa yarışması, boğa ırk tanıtımı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği genç çiftçiler yarışması, tarım makinaları inovasyonları, canlı hayvan ırk tanıtımları da yapılacak.

BAKANA YELEK HEDİYE ETTİLER

Açılış törenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı standına yeniden uğrayan Bakan Pakdemirli'ye köylü kadınlar ördükleri yeleği hediye etti, eşi için de oyalı yazma verdi. Bakan Pakdemirli de ceketini çıkarıp, hediye edilen yeleği denedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×