Bakan Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen Yeni Nesil GirişimcilikZirvesi'ne katıldı. İnsanoğlu daima daha iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya çalışır diyen Kasapoğlu, "Teknolojide bütün yenilikler, bilimsel gelişmeler, hayatımızı kolaylaştıran icatlar, hep bu arayışın sonucudur. Girişimcilik ruhu ülkelerin gelişimini hızlandırır. Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

"GENÇLER SADECE BUGÜNLER İÇİN DEĞİL, YARINLAR İÇİN UMUTTUR"

Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm merkezlerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Girişimcilikle ilgili düzenlediğimiz eğitimler, tüm yatırımlar, yarınlarda daha çok genç girişimcimizin ekonomimizde yer almasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Girişimciliğin yazılı metinlerle değil, gerçek dünyada yaşayarak öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Desteklerimizi bu noktada çeşitlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Girişimcilik adına projesi olan gençlerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özgür düşünen, öz güveni olan, üretebilen, geliştirebilen gençlerimizin önünden engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Bu bağlamda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gençlere ilgisi hepimizin malumu. Her türlü muhalefete rağmen gençlerimizin seçme ve seçilme yaşıyla ilgili yapılan uygulamalar da bunun apayrı

bir göstergesidir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ YÜRÜYÜŞÜ, DAHA HIZLI DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Küresel oyuncuları bu bağlamda bozduğumuz, birilerini rahatsız ettiğimiz bir gerçek. Elhamdülillah milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. Aşmaya da devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü, daha hızlı devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız. İstikrarımızı devam

ettirme noktasında her zamankinden daha duyarlı olacağız. Çok kıymetli varlıklarımız, yarınların geleceği gençlerimizin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Bunu yapan gençlerimizin de girişimcilik ruhuyla yetişmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



