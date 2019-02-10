Bakan Gül: Milletin evlatlarına sırtını dayayan 'cumhur ittifakı'na oy istiyoruz/ Fotoğraflar

Bakan Gül: Milletin evlatlarına sırtını dayayan 'cumhur ittifakı'na oy istiyoruz/ Fotoğraflar

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