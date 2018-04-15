Bakan Fakıbaba: Şanlıurfa, kaba yemin yüzde 40’ını karşılayacak

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ülkemizin bazı bölgelerinde 5 ay topraklar boş kalıyordu. Boş kalan topraklara destek vererek biz Şanlıurfa’da yeni bir proje başlattık ve 30 bin dönümde fiğ ektik ve çok da başarılı olduk. Buradaki nadasa bırakılan alanlarda yem bitkisi ektiğimiz taktirde emin olun sadece Şanlıurfa kaba yemin yüzde 40’ını karşılayacak” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı. Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Fakıbaba, “250 bin düve projesi inşallah bu yıl 100 bin, seneye 100 bin ve bir sonraki sene 50 bini sağlamış olacağız. Çok şükür, ülkemiz yenileştikçe, insanlar et yemeye daha fazla önem veriyor. Hatırlıyorum, rahmetli babam yarım kilo et alırdı. Biz o eti 8 kişi yerdik ve 2 yemek yapardık. Şimdi ise bir kişi 250 gram et tüketiyor. Yani 2002 yılında kişi başına düşen 6 kilo 500 gram iken şimdi ise 15 kilogramı buldu ve nüfusumuz 2002 yılında 60 milyondu, şimdi ortalama 90 milyon oldu. Tabii ki sizler çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz, ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecek” dedi.

‘30 BİN DÖNÜMDE FİĞ EKTİK’

Üreticilerin haklı nedeni olduğunu aktaran Bakan Fakıbaba, yem fiyatlarındaki artışa değindi. Fakıbaba, şöyle devam etti:

“Güneydoğu’da Allah kahretsin terörden dolayı hayvancılığımızı çok rahatsız etti. Eskiden Doğu ve Güneydoğu'da biz büyükbaş hayvan tüketmezdik ve et üretiminin yüzde 20’sini küçükbaş hayvandan elde ederdik, ama maalesef bu, terör olayından ve meraların kapatılmasında dolayı yüzde 9’lara kadar düştü. Hükümetimizin almış olduğu son bir kararla inşallah meraları üretici arkadaşlarımızın hizmetine açtığımızda inanıyorum ki bu yem olayında da büyük bir rahatlama olacak. Ülkemizin bazı bölgelerinde 5 ay topraklar boş kalıyordu. Boş kalan topraklara destek vererek biz Şanlıurfa’da yeni bir proje başlattık ve 30 bin dönümde fiğ ektik ve çok da başarılı olduk. Buradaki nadasa bırakılan alanlarda biz yem bitkisi ektiğimiz taktirde emin olun sadece Şanlıurfa kaba yemin yüzde 40’ını karşılayacak. Son 15 yılda hayvan sayısında yüzde 60’lık artış var. Yine aynı dönemde karma yem üretiminde ise yüzde 300’lük bir artış sağlandı. İki değer arasındaki farktan anlaşılacağı üzere hayvan beslenmesinde daha çok karma yem tercih ediyoruz. Bu karma yem, hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu da doğal olarak maliyetlere yansımaktadır. Kaba yem bulamadığımızdan dolayı mecburen kesik yem kullanıyoruz. Kesik yemin ise her geçen gün fiyatı arttığından dolayı yemde bir dalgalanma olmaktadır.”

‘HAYVANCILIĞA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYORUZ’

Yerli üretimi geliştirmenin görevleri olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, “Kırmızı et ve hayvanlarımızı kendimize yeterliliğini sağlamamız öncelikli hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda hayvancılığa büyük yatırımlar yapıyoruz. 2003 yılında 83 milyon TL olan hayvancılık desteğini 2017 yılında 3 milyar 800 milyon liraya çıkarmışız. İsteyince demekki oluyormuş. Ak Parti hükümetinde bugüne kadar toplam 25.5 milyar lira destek vermişiz. Hayvancılığı yüzde sıfır faizle kredi kapsamına alıp, 2010 yılında bugüne kadar 10.3 milyar lira faizsiz kredi sağladık” diye konuştu.



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