Bakan Ersoy'dan Gülriz Sururi açıklaması

Enver ALAS/İSTANBUL,()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi Twitter hesabından Gülriz Sururi'nin vefatına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy açıklamasında, "Türk tiyatrosu çok büyük bir değerini kaybetti. Bu sene Devlet Opera ve Balesi olarak ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni Gülriz Sururi'nin aziz hatırasına ithaf edeceğiz. Allah rahmet eylesin, sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

