Bakan Dönmez, halasını son yolculuğuna uğurladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Bilecik'in Osmaneli ilçesinde oturan halası Emine Yılmaz (88) yaşamını yitirdi. Bakan Dönmez'in de katıldığı cenaze törenin ardından Emine Yılmaz, toprağa verildi.

Vefat eden Emine Yılmaz için bugün öğleyin Osmaneli ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Emine Yılmaz'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Emine Yılmaz ilçeye bağlı Selçik köyüne götürülerek burada toprağa verildi.

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