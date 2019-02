Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadele için kimseden icazet almayız (2)

PARTİSİNİN ADAYLARI İÇİN OY İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'da, esnaf, meslek odaları ve derneklerin temsilcileriyle toplantı yaptıktan sonra Bodrum'un tarihi çarşısında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bulunanların kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan, sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ve Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş için oy istedi.

KADINLARDAN HEDİYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra seçim koordinasyon merkezinin açılış töreni için Bodrum'un Konacık Mahallesi'ne geçti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Mevlüt Çavuşoğlu, onlara karşılık verdi, yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada partili kadınlar, Mevlüt Çavuşoğlu'na, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Türk bayrağı ve 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' yazılı tişört hediye etti.

Açılış töreninde ilk olarak AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen konuşma yaptı. Özmen, "Sayın Bakanımız Bodrum'un fotoğrafını çekti. 2014 yerel seçimlerinden önce de aynı şeyleri konuşuyorduk. Artık Bodrum'un kaderini değiştirme zamanı gelmiştir. Kışın gördünüz, artık Bodrum'da sellerde canlarını kaybedenler oldu. Artık bunlardan kurtulma zamanı gelmiştir" diye konuştu.

Açılışa davetli olan MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan da konuşmasında, "Belediye işi gönül işidir. Bu sloganla yola çıktık. Cumhur İttifakıyla Bodrum'u kazanacağız" dedi.

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş ise törendeki konuşmasında "Bodrum'un kurtuluşu için, aşkı için, sevdası için buradayız. Bodrum, Türkiye'nin en güzel ilçesi. Ama Bodrum, bu sefer çukurla, çamurla, basit bir yağmurdan dolayı iki can kaybıyla anıldı. Bu Bodrum'a yakışır bir şey değil. Seçilmem halinde Bodrum'da bir daha sel olursa görevi bırakacağız söz veriyorum sel olmayacak" diye konuştu.

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır da şunları söyledi:

"Biz AK Parti olarak, köylerimizdeki su sorununu çözdük. Köy yollarımızı asfaltladık, köylerdeki insanlarımız için 'şehirde ne varsa ona layıktır' dedik. İçme suyu olmayan şarkılara konu olmuş köylere içme suyu getirmek bizlere nasip oldu. AK Parti şu anda tecrübesiz kadrolara teslim edilmiş değildir. AK Parti kadrolarını kimse ayrımcılıkla suçlayamaz. İnsan odaklı belediyecilik ve yatırımlar yapan bir kadroyuz. Muğla'da adaylığımı açıklarken Sayın Cumhurbaşkanımız 'Güzel haberler alamıyoruz. Sorunları tespit edin ve bana gelin' demişti. Tüm Muğla'yı gezdim, sorunları tespit ettik. Ve gördüm ki Cumhurbaşkanımızı endişeye düşüren Bodrum'daki sahipsizlik çok fazla. Üç ajandamı doldurdum. Köyden kente bütün insanımız sahipsiz ve belediyecilik hizmetlerini alamamış durumda. Fethiye'nin körfezini temizlemekten aciz olan başkanımız demokrasinin güzelliğiyle Muğla'ya aday oldu. Bodrum'un selini önleyemeyen başkanımız yine demokrasinin güzelliğiyle Muğla'ya aday oldu. Seçim dönemleri milli iradenin gerçekleştiği dönemlerdir. Geçen 5 yılda hangisi hizmet etti, hangisi edemedi diye muhasebesini yapma dönemidir. Muğla'da 20 yıldır görevde olan ve hala hizmet edemediğinin farkında olamayan mevcut belediye başkanı Osman Gürün'e kimlerin oy vereceğini milletimizin takdirine sunuyorum."

BU SEÇİM DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasına, "Bodrum'daki toplantılarda, esnaf gezisinde, Bodrum'u heyecanlı gördüm. Muğla'yı değil sadece İzmir'i de çok heyecanlı gördüm. Tüm Türkiye'yi heyecanlı gördüm. Gönül belediyeciliğinde bu seçim dönüm noktası olacak" sözleriyle başladı. Bodrum'daki gezisi sırasında iki şeyi gözlemlediğini anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birincisi artık vatandaş kendisine hizmet etmeyen adaylara oy vermeyecek. Artık vatandaş, hiç hizmet etmeyen başkanların kendilerini enayi yerine koyduğunun farkında. Muğla, hangi kriteri koyarsanız koyun ama en önemli 5 ilden birisidir. Turizm açısından Antalya ve İstanbul'dan sonra üçüncü. Turizmde Muğla, İstanbul'u geçecek. Potansiyel bu. Bu Muğla'ya, biraz önce anlatılanlar ve gördüklerimiz yakışıyor mu? Bu gördüklerimiz bize 1994 yılı öncesindeki İstanbul'u hatırlatıyor. Bu kadar teknolojik gelişmenin ortasında Bodrum'da çöp yangınları yakışır mı? Nasıl anlatacaksın bunu? Dünyanın her yerinden Bodrum'a turist geliyor. Bu milletimizin, devletimizin ve şehrimizin itibarını zedelemeye ve ayaklar altına kimin hakkı var? Ne demek su kesintisi oluyor. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan 200 kilometre ileriden İstanbul'a su getirdi. Kıbrıs'a su götürdük yerin altından teknoloji var, imkanlar var. Bodrum'da sokaklar sel altındaydı. Arabalar gidiyor. Ne demek yapamam? Yapamıyorsan kardeşim, çek git. Efendim 'para yok' ya da 'Büyükşehir Kanunuyla yetkileri verdiler.' Beceremiyorsan para gelmedi deme. Antalya'da Menderes Türel nasıl yapıyor? Denizli'de Nihat nasıl yaptı? Objektif kriter getirildi, her ile para aktarılıyor. Sen bu parayı çarçur ediyorsan Ankara'nın ne suçu var kardeşim. İş bilenin kılıç kuşananın. Bu mazeretlerin arkasına sığınanlar bir daha bu şehirde bırakın belediyle başkanlığını, hiçbir görev vermemek lazım. Gitsin evine nerede yaşarsa yaşasın. Bodrum'da bunu gördük. Halkımız farkında. Belediyecilikte hiçbir partiyi ya da başka konudan ayrımcılık yapmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır. 'Hiçbir belediye ayrımcılık yapmayın, halk seçmiştir' dedi. Biz Antalya'da CHP'li tüm belediyelere destek veriyoruz ama proje getirmiyorsa biz ne yapalım" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI NİÇİN KURULDU?

Alanda toplananlara "Cumhur ittifakı niçin kuruldu" sorusunu yönelten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunu hiç unutmayacağız. Milletimiz oy verirken buna dikkat edecek. Hangi ittifaklar kuruldu? İçinde kimlere var? Milletimiz buna bakacak. Cumhur İttifakı, millet aklıdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi. Milletin bekası için, zorluklarla mücadele etmek için kurulmuştur. Sadece bugünü düşünerek kurulan bir ittifak değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ulaştırmak için kurulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Pazara kadar değil mezara kadardır' diyor. Vatan ve millet sevdalıları tarafından kurulmuştur. Peki diğer ittifakı kim kurdu? İçerisinde bazı siyasi partiler var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bu ittifakların önünü açtı. Herkesin mecliste temsil edilmesi çok önemli. Ama milletimizin kabullenemediği tek şey teröristlerdir. Onların temsilcileri, zillet ittifakının içinde. PKK'nın güdümündeki bir parti var. Bizim ittifakın içinde, Kürt, Arap Boşnak, Gürcü kardeşlerimiz var. Çanakkale zaferini kazanan herkes bu ittifakın içindedir. Doğru mu? Diğer ittifaka bakın. Partilerin dışında Türkiye'de ne kadar vatan haini varsa, bu ittifakın içinde. Herkes vatan haini de demiyorum. Bunlar lafı çarpıtmayı da çok iyi biliyor. Türkiye'yi bölmek isteyen hainler bu ittifakın içindedir. Ne kadar terör örgütleri varsa bu ittifakı destekliyor. PKK'sı, DHKP-C'si, FETÖ'sü bu ittifakın içinde. Böylesine bir ittifaka, tüm hainlerin, bölücülerin, içinde olduğu bir ittifaka milletimiz destek verir mi? Milletvekili seçimlerinde hepimiz istediğimiz partiye oy verebiliriz ama yerel seçimde bu kriterlerin yanında adayları da gözümüzün önüne alacağız ve şehri kime emanet edeceğiz, sorunları kim çözebilir? Kimin kapısı bize açık? Gönül belediyeciliğini kim başarır? Birbiriyle kavga etmekten başka bir şey yapmayanlardan bu millete fayda gelmez. Artık söz verip bunları yerine getirmeyenlerden hesap sormak lazım. Bunu sormazsak bunlara bizi enayi yerine koymaya devam eder" diye konuştu.

TÜRKİYE ARTIK MASADA GÜÇLÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda ise "Türkiye artık sahada da güçlü, masada da güçlü. Artık sahada kaybetme dönemi bitti. Hakkımızı sonuna kadar arıyoruz, buluyoruz. Tüm mazlumların hakkını savunuyoruz, sadece zengin ülkelerle işimiz yok. Türkiye olarak ne kadar güçlü olursak ecdadımızın bıraktığı eserlere sahip çıkarız. Onun için çok güçlü olmamız lazım. Dünyada girişimci insanı dış politikamızla dünyanın her yerinde söz sahibi olduk. Dünyada ve etrafımızda sorunlar var. Hiçbir sorun kontrolümüz dışında değil. Çözemeyeceğiz hiçbir sorun yok. Kutsal davalarımıza sahip çıkıyoruz. Milli davalarımıza da sahip çıkıyoruz. Ege'de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının haklarını yedirmiyoruz. Siz bu konularda rahat olun. Biz ülkemizin menfaatlerini her alanda koruruz kollarız ve emin adımlarla yolumuza inşallah devam edeceğiz. Sizin yapmanız gereken 31 Mart seçimlerinde şehirlerimizi yönetecek adaylarımızı işbaşına getirmektir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açılışın ardından Milas ilçesine hareket etti.

Taylan YILDIRIM - Mehmet Can MERAL - Tekin GÜRBULAK/BODRUM (Muğla), ()



FOTOĞRAFLI