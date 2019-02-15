Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (2)

BATI ANTALYA'DA İKİ EĞİTİM KURUMU AÇILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinden Kumluca, Finike ve Demre'ye düzenlediği ziyaretlerinde, Finike'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ortaöğretim öğrenci pansiyonu ve Demre'de bir kısmı hayırseverler, bir kısmı da iş insanı Dr. Hasan Ünal tarafından tamamlanan Demre Meslek Yüksek Okulu olmak üzere iki eğitim kurumunun açılışını yaptı. Finike'deki öğrenci pansiyonun açılışına Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda davetli katıldı.

'İNŞALLAH BATI ANTALYA'DA İLERİDE BİR DE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ'

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da en çok bütçeyi eğitime ayırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Finike'de birçok eğitim kurumunu inşa ettik. İnşallah bu yurt Türkiye'nin ve Antalya'nın her yerinden birçok öğrencinin Finike'ye gelmesine vesile olacak. İnşallah Batı Antalya'da ileride birde devlet üniversitesi kuracağız. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Batı Antalya'mıza bir havaalanı kazandıracağımızı da söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız en son teşriflerinde tarihte verdi ve 2021 yılı sonunda Batı Antalya Havaalanı hizmete girecek, bu bölge Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Elmalı havadan da ulaşılabilir bir şehir olacak. Bu şekilde turizmde bölgemizde daha da gelişecek" dedi.

ÇİFTÇİLERE TARSİM VE GİRDİ MALİYETİ MÜJDESİ

Batı Antalya ilçelerinin tarım sektöründeki önemi nedeniyle çiftçilere bugüne kadar hükümet olarak önemli destekler verildiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, TARSİM sigortası kapsamının genişletileceği ve çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik hükümetin yeni çalışmaları olduğunu da açıkladı. Çavuşoğlu, "O destekleri artıracağız, sadeleştireceğiz ve çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmek için geçmişte KDV'lerin sıfırlanması dahil çok önemli adımlar attık. Ama özellikle döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı fırsatçılar birden tarım girdilerini, maliyetlerini yükseltti. Bununda farkındayız ve bu konuda bakanlarımız ve bakanlıklarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıyor. TARSİM'le ilgili de daha da sadeleşecek, basitleşecek, şartlar kolaylaşacak, inşallah tüm çiftçilerimiz sigorta kapsamına alınacak. Devlet olarak da TARSİM sigortasının ücretinin bir kısmını karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DEMRE'YE MESLEK YÜKSEK OKULU

Demre'de Türkiye'nin en önemli yerli tohum ve fide üretim firmalarından birine sahip olan iş insanı Dr. Hasan Ünal ve hayırseverler tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Demre Meslek Yüksek Okulu'nun açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye adayı Muhittin Böcek ile çok sayıda davetli katıldı.

'EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Dr. Hasan Ünal ve eşi Prof. Dr. Narin Ünal'a ne kadar teşekkür edilse az olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçen diğer tüm hayırseverlere de teşekkür etti. Demre gibi bir ilçede böyle bir okulu kazandırmanın son derece anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Eğitime çok önem veriyoruz. Bütçemizde son 17 yıldır en çok pay eğitime gidiyor. Öylede olması gerekiyor. Bugün dünya Endüstri 4.0'ı konuşuyor. Bu eğitim, bilim, teknolojiyle oluyor. Çok şükür üniversitelerimiz artık kendilerine gönderilen Ar-Ge bütçesini kullanmaya başladı. Eskiden gönderilen bütçenin yüzde 80-90'ı geri gönderiliyordu, o kapasitemiz yoktu. Artık farkına vardık. Akdeniz Üniversitesi gerçekten gurur duyacağımız bir dünya markası haline geldi. Dünya sıralamasında sürekli yükseliyor ve hedefimiz ilk 500'e girmek. Antalya'da 5 üniversitemiz var. Hedefimiz 10 üniversite" diye konuştu.

'1954'DE FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I BİLMİYORLARDI'

Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra yarım kalan okul inşaatını tamamlayan iş insanı Dr. Hasan Ünal ise bu okulu yaptırmasına neden olan iki sebebi anlatırken, 1954'te Demre'deki insanların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin varlığından dahi haberdar olmadıklarını söyledi. Ünal şöyle konuştu;

"1954'de ilkokulu bitirdim, o zamana kadar Demre'de hiç kimse ortaokula gönderilmiyordu, öyle bir imkan da yoktu. Sadece yerli halktan 5 kişi öğretmen okuluna gitmiş, onlar 1954'den önce öğretmen olmuş, Demre'nin bütün eğitim hikayesi buydu. Babam ortaokulda okutmak için Elmalı'ya gönderdi. Kimseyi tanımıyordum, sınıftaki arkadaşlar kendi aralarında teneffüste konuşuyorlardı. Merak ettim ne konuşuyorlar acaba diye, yanaştım. 'Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray' diyorlar. 'Allah Allah ne acaba bu' diyorum, kimseye de soramıyorum, sorsam gır gır malzemesi olacağım. O zamana kadar Demre'de ne ben ne bir başkası ne bu takımları duydu, ne top gördü. Radyo yok, gazete yok, izole, Finike yolu da yoktu. Dünyadan kopuk bir yerdi. Elmalı'da adapte olamadık, ertesi sene Finike'ye gittim ve okumaya başladık. O yıl benden başka okuyanda yoktu. Üç sene içinde Demre'den 36 arkadaşımızı tahrik ederek Finike'de ortaokula başlattık. Demre'nin okul hikayesi böyle başladı. Bunun ne olduğunu anlamak için bunu yaşamak lazım. Böyle bir yerden geldim."

İkinci sebep olarak da üniversite yıllarını işaret eden Hasan Ünal, “Üniversitede okurken ben 68 döneminin elemanlarındanım, hızlılarındanım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum ve sloganımız ülkenin kalkınması için sanayileşmesi şart, sanayileşme olmazsa ülke yeteri kadar kalkınamaz. Bu iki gerekçeden yola çıkarak bu okulun yapılmasına destek verelim diye düşündük. İnşallah burada iyi öğrenciler yetişir, Türkiye'nin kalkınmasına destek olur, bu da bizi mutlu eder" dedi.

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