Bakan Albayrak: Adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız





Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, () HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İstanbul'da düzenlenen 2. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'na katıldı.

"YENİ BAŞARI HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

“Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti" diyen Bakan Albayrak, "Ekonomimizin alt yapısı üretim kapasitesi ve sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi ve büyük bir başarı hikayesine imza attı. Rakamlar ortada, 30 milyar dolarlardan bugün, 170 milyar dolarlara ulaşmış bir ihracat hacmiyle bu başarı hikayesini bu salondakilerle birlikte tüm Türkiye olarak hep birlikte gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisinde yaşanan bu dönüşümde uyguladığımız yapısal ve makro ekonomik politikalar kadar, girişimcilerimizin ve çok sayıdaki paydaşlarımızın da katkısı var. Yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Özellikle dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

"ŞİMDİ TÜRKİYE'Yİ BİR ÜST LİGE ÇIKARMA ZAMANI"

Berat Albayrak, "Türkiye Ağustos ve eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. Ekonomimizin kırılganlıklarını bilerek 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık. Şimdi ekonomimizin kırılganlıklarını ortadan kaldırma ve son 5 yılda siyasi, toplumsal, ekonomik, terör saldırılarından dolayı ertelemek zorunda kaldığımız yapısal sistemsel adımları hayata geçirme zamanı. Şimdi daha çok çalışan ve üreten Türkiye'yi el birliği ile bir üst lige çıkarma zamanı " ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİNİN EL UZATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Nitekim, dün de ifade ettim. Salı günü grup toplantısında Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız. İhracatçıya soruyorlar 'Bu ay sivri biber ne olacak' Türkiye bunu mu konuşacak. Biri oradan stokluyor biri oradan bir başka bir şey yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kesinlikle kabul edilebilir değil. Son gelen bilgiler çok ama çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Devletin olduğu ortamda hiçbir şeyin çözümsüz olmadığını çok kısa sürede görecek vatandaşımız" şeklinde konuştu.

"KREDİLERLE BU DÖNÜŞÜMÜ ÇOK HIZLI ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

Konuşmasının son bölümünde tarımsal üretimi arttırmak ve kış aylarındaki fiyat artışının önüne geçebilmek için çalışmalar yapacaklarını belirten Bakan Albayrak, “Seracılık, özellikle kış aylarında ekonomiye, enflasyona, eko-sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına bir daha böyle bir etkide bulunmaması için güçlü bir plan ve program içinde desteklenecek bu paketi açıklayacağız. Bu çerçevede Ziraat Bankamız tarafından düşük faizli, hazine tarafından da sübvanse edilen kredilerle bu dönüşümü çok hızlı şekilde göreceğiz. Seraların yapımı, yenilenmesi ve bu kredilerin alt yapısını inşallah detaylı bir şekilde Hüseyin bey açıklayacak" dedi.

"2019 ÇOK ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, "2019 çok önemli bir yıl. İhracatın, ithalat karşılama oranını 2019 yılında çok yüksek oranda gerçekleşmesini ve dış ticaret açığımızı düşürmeyi hedefliyoruz. Ocak ayında da genel ticaret sistemine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85 seviyesinde gerçekleşti. 10 yıldaki temel hedef, orta gelirli ülke seviyelerinden çıkıp, yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmaktır. Bu hedeflerimize yönelik ilerlerken dünyanın durmadığına devamlı bir teknolojik değişimlerden geçtiğine tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Bu konuda bakanlık olarak 3 temel hedeflerinin olduğunu belirten Pekcan, "Rekabetçi olduğumuz konularda daha fazla tasarıma ve daha fazla markalaşmaya önem vererek daha rekabetçi hale gelmek. İç ve dış ticarette, gümrüklerde dijitalleşmeye önem vererek ve elektronik ticarete önem vererek daha fazla rekabetçi hale gelmek. Üretim ve ihracata ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak. Tüm bu hedeflerimizi ihracatçılarımızla birlikte başaracağız. 2019 çok önemli bir yıl olacak" dedi.

(FOTOĞRAF)



