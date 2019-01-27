Bahçeli, Yıldırım'ı ziyaret ediyor

  Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor.  (FOTOĞRAF)  

Bahçeli, Yıldırım'ı ziyaret ediyor

 

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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