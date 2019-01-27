Bahçeli, Yıldırım'ı ziyaret ediyor

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor.
(FOTOĞRAF)
Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor. (FOTOĞRAF)
Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,() MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret ediyor.
(FOTOĞRAF)