Bahçeli, Yıldırım'ı ziyaret ediyor (2)

Gökhan ÇELİK – Harun UYANIK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL() MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’da TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret etti.

MHP Lideri Bahçeli, saat 14.40 sularında Binali Yıldırım’n Kavacık’taki seçim ofisine geldi. Bahçeli’yi, Binali Yıldırım kapıda karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan ikili daha sonra görüşmek üzere seçim ofisine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam ediyor.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE KARŞILANDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişeleri'nde milletvekilleri ve çok sayıda partili karşıladı.

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