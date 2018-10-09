Bağcılar'da çökme riski nedeniyle bir bina boşaltıldı (1)

Ersan SAN - İSTANBUL,() BAĞCILAR'DA 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı.  fotoğraflı

Bağcılar'da çökme riski nedeniyle bir bina boşaltıldı (1)

Ersan SAN - İSTANBUL,()
BAĞCILAR'DA 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı. 

fotoğraflı

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