Bağcılar'da çökme riski nedeniyle bir bina boşaltıldı (1)

Ersan SAN - İSTANBUL,()
BAĞCILAR'DA 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı.
fotoğraflı
Ersan SAN - İSTANBUL,() BAĞCILAR'DA 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı. fotoğraflı
Ersan SAN - İSTANBUL,()
BAĞCILAR'DA 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı.
fotoğraflı