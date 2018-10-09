Bağcılar'da çökme riski nedeniyle bir bina boşaltıldı (1)

Ersan SAN - İSTANBUL,() BAĞCILAR'DA 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı. fotoğraflı