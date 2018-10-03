Bağcılar Belediyesi’nden fahiş fiyatlı etiketlere yönelik büyük denetim

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi, ürünlerin fiyatlarında fahiş artış yaparak veya gramajını düşürerek haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. 22 mahallede bulunan satış merkezlerinde fiyat, gramaj ve son tüketim tarihi denetimi yapan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı.

Döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri bahane ederek ürünler üzerinde yaptıkları birtakım oyunlarla haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak için Bağcılar Belediyesi denetim çalışmalarını artırdı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market, toptan satış deposu ve marketlere anlık baskınlar yaptı.

Ekipler, manav, gıda ve temizlik reyonlarındaki ürünleri fiyat, gramaj ve son tüketim tarihi denetiminden geçirdi. İncelemeye alınan malların önce raftaki ve kasadaki fiyatları karşılaştırıldı. Daha sonra personel tarafından etiketi basılan et ve benzeri yiyeceklerin üzerinde yazan gramajla tartıdaki ağırlığı kıyaslandı. Ayrıca ürünlerin son tüketim tarihi de incelenerek kullanıma uygun olup olmayacağına bakıldı.

Titiz bir şekilde yapılan kontroller sonunda aşırı artış yaptığı ve ürünlerin gramında oynadığı tespit edilenesnaf hakkında rapor tutuldu. Tutanaklar sayesinde hak edenlere yönelik gerekli cezai işlem uygulanacak.

“MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN BU DENETİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Art niyetlilere fırsat vermeyeceklerini belirten Başkan Çağırıcı, “Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu denetimleri sürdüreceğiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)