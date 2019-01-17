Bağcılar Belediyesi'nden öğrencilere 'karne' hediyesi

Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca takdir belgesini getiren öğrencilere kapalı yüzme havuzundan ücretsiz faydalanma imkanı sunacağını açıkladı.

Yarın okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrenci tatile çıkıyor. 4 Şubat'a kadar sürecek iki haftalık tatilde şehir dışına gidemeyecek öğrenciler için Bağcılar Belediyesi kolları sıvadı.İlk dönemi başarıyla tamamlayan öğrencileri ödüllendirmek isteyen Bağcılar Belediyesi 'Takdir sizden havuz bizden' projesini hayata geçirdi.Tatili boyunca takdir belgesini getiren lise öğrencileri, belediyeye ait altı kapalı yüzme havuzundan ücretsiz yararlanabilecek.

Ödülden faydalanmak isteyen öğrencilerin takdir belgeleriyle beraber havuzlardaki danışmalara başvuru yapması gerekiyor.

“BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRİYORUZ”

Projenin amacının öğrencileri desteklemek olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirerek hem onları tebrik ediyoruz hem de diğer öğrencileri ders çalışmaya teşvik ediyoruz. Onlar yeter ki okusun ve idealleri uğrunda yürüsünler. Biz her zaman onların yanında olacağız. Onlar için ne gerekiyorsa yaptık ve yapamaya da devam edeceğiz" dedi.