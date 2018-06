Bafa Gölü'nde alg çoğalması

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke ile Muğla'nın Milas ilçeleri arasındaki Bafa Gölü'nde, son olarak 2014'te görülen ani alg çoğalması, bu yıl da meydana geldi. Gölün yüzeyi algler (su yosunu) nedeniyle yeşile bürünürken, kıyılar ise balçık olmaya ve peltemsi hal almaya başladı. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre halkı, kaygılandığını söyledi.

Bafa Gölü, 4 yıl sonra ani alg çoğalmasyla yine yeşile büründü. Göldeki alg çoğalması, en çok balıkçıları etkiledi. Ağlarını göle atan balıkçılar, kirlilik nedeniyle tekneye çekmekte zorlanırken, nasıl temizleyeceklerinin derdine düştü. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre sakinleri, gölün durumundan kaygılandığını dile getirdi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, alg çoğalmasının kıyıda birikerek, tabakalaşma yapacağını ve balçığa dönüşüp, koku yayacağını söyledi. Gölün sorunlarına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirten Sürücü, "Bütün ekonomisi gölden avlayacakları balığa bağlı olan balıkçılar, alg patlaması nedeniyle balık tutamayacaklar. Bir zamanlar Kuşadası, Bodrum ve Didim'deki turizm acentelerinin gözde yeri olan Bafa Gölü, yaz dönemlerinde meydana gelen alg patlamaları yüzünden eski günlerini arıyor" dedi.

'SU CANLILARININ YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Yıllardır gölle ilgili çalışmalarını sürdüren EKODOSD Bilim Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici ise Bafa Gölü'nde kış ve ilkbahar dönemlerinde yaptıkları su kalitesi ve alg miktarı çalışmalarında tehlikeyi gördüklerini, radikal önlemlerin alınması için uyarıda bulunduklarını söyledi. Göldeki canlılar ile çevrenin ve insan sağlığının durumdan olumsuz etkilendiğini kaydeden Kesici, şunları söyledi:

"Havaların ısınmasına bağlı olarak gölün gerek suyunda gerekse dip çamurunda yoğun bir vaziyette olan mavi- yeşil su yosunları koloniler oluşturarak gölü kaplıyor. Gölyaka, Kapıkırı gibi yerlerde bu çorba kıvamındaki yapı, adeta geniş ağır örtü tabakaları oluşturarak kıyı kesimlerindeki su yaşamının üzerine baskı uyguluyor. Bu kesimlerde su canlılarının yaşaması mümkün değildir. Bu ağır tabakalar halindeki örtü, bu yıl gölde su seviyesinin azalmasına bağlı olarak gölün iç kısımlarına doğru batak alanları genişletmekte, çok ağır koku ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bafa Gölü'nde radikal önlemlerin alınmaması nedeniyle alg çoğalmasındaki görünüm çok daha ciddi boyutlara oluşmaktadır. Bazı kesimlerde göl suyu taşlar, koyu yeşil- siyah görünüm almakla birlikte göl kıyısında gölü temizleyen midyelerinde göldeki miktarları giderek azalmaktadır."

'GÖL BATAKLIĞA DOĞRU GİDİYOR'

Bafa Gölü'nde kirliliğin her yıl katlanarak, arttığını belirten Kesici, "Yıllardır belirttiğimiz gibi Bafa Gölü'nün sorunları ve çözümleri bellidir. Bafa Gölü'nde kirlilik her yıl katlanarak artış göstermektedir. Bu yıl yaşanan kuraklık, bu kirlilik ve olumsuzlukların giderek artmasına neden olacaktır. Çözüm, Bafa Gölü'nün, Büyük Menderes'in, göl havzasının tarım endüstriyel atıklarının çöp deposu olarak kullanmasını engellemektir. Bunun için yapılması gerekenler çok zor değildir. 40 yıl öncesinde Macaristan'da Bafa Gölü'nden neredeyse 100 kat büyük olan aynı sorunları yaşayan Balaton Gölü alınan radikal kararlarla mekanik olarak temizlendi. Yine İzmir Körfezi, Haliç mekanik yöntemlerle ve alınan koruyucu önlemlerle temizlendi. Bafa Gölü için yapılması gereken, göle kirli suların ulaşımının engellenmesi. Bafa Gölü'nün temel su kaynağını oluşturan Büyük Menderes'in ıslahı ve temizlenmesi temel koşuldur. Bafa Gölü'ne belirli dönemlerde baraj ve göletlerden temiz su verilmesi ve gölde dip birikimin (kirliliğin) engellenmesi için suyun sirkülasyonun sağlanması ve tüm bunlar yapıldıktan sonra gölün korunarak kullanılması gerekmektedir" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Kesici, Bafa Gölü'nde kirlilik için artık su analizlerine gerek kalmadığını da vurguladı.



