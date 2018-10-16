Bacağı kopan yavru köpeğe belediye sahip çıktı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), ()-MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan, sağ arka bacağı diz altından kopmuş haldeki yavru köpeğin tedavisi Belediye veterineri tarafından yapıldı.

Musalar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sağ arka bacağı diz altından kopmuş yavru sokak köpeğini fark eden çevredekiler, durumu Kırkağaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tedavi için köpeği bulunduğu yerden aldı. Köpeğin, kopan bacağındaki enfeksiyon kapmış yarasına veteriner hekim Volkan İşler tarafından gereken müdahalede bulunuldu ve uyuz tedavisi de yapıldı. Tedavisinin bir ay devam edeceği belirtilen yavru köpeğin daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.



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