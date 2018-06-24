Bacağı kesilen minik Özge, babasının oyunu sandığa attı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 6,5 aylıkken hatalı kateter takılması nedeniyle sol bacağını kaybeden ve baba Ali İhsan Yıldırım'ın evde hazırladığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, babasının oyunu sandığa attı.

Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 6,5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Burada damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına takılan kateter nedeniyle bacağında morarma ve kangren meydana geldi. Minik Özge henüz 13 günlükken sol bacağı, dizinin üstünden kesildi. Aile, özel hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Hukuki mücadele sürerken kızının yürüme engelini ortadan kaldırmak isteyen Ali İhsan Yıldırım, evde 150 liraya bir düzenek yaparak, kızına yürümeyi öğretmeye çalıştı. Sonrasında yapılan yardımlar ve destekle minik Özge'ye protez bacak takıldı.

BABASININ OYUNU SANDIĞA ATTI

Hastane ihmali nedeniyle kızının bacağını kaybettiğini öne sürerek hukuki mücadelesini sürdüren baba Yıldırım, sandık müşahidi olduğu Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atilla Nizam İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanmaya kızı Özge'nin elinden tutarak gelen Ali İhsan Yıldırım, engelli rampasından yürüyerek okula giriş yaptı. Oyunu kullanıp oy pusulasını da zarfa yerleştiren Yıldırım, zarfı sandığa atması için kızı Özge'ye verdi. Özge zarfı sandığa atarak oy kullanma tecrübesini de yaşamış oldu.

'GEREKİRSE PARTİ KURUP MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'

Kızının engelini ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettiğini belirten ve mücadeleden yorulmadığını anlatan Yıldırım, olayın siyasi boyutu olduğunu öne sürerek milletvekilliği için aday adayı olduğunu hatırlattı. Milletvekili adayı olamasa da mücadelesini sürdüreceğini belirten Yıldırım, "Kızımla oy verip Özge'nin mağduriyetine dikkat çekmek istedim. Gerekirse parti kurup mücadele edeceğim" dedi.

Oy kullanma işleminin ardından minik Özge babasının elinden tutarak okuldan ayrıldı.



FOTOĞRAFLI