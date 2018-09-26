Babasının vasiyeti üzerine 20 yıldır tahta kaşık yapıyor

ÇORUM'da ölen babasının vasiyetini yerine getiren 2 çocuk babası Şevki Kilkaya (64), 20 yıldır el emeği tahta kaşık üretiyor.

Şevki Kilkaya, 'kaşık odası' adını verdiği atölyesinde el emeği tahta kaşık üretiyor. Memuriyetten emekli olduktan sonra babasının vasiyetini yerine getirmek için mesleğe yapmaya başlayan Kilkaya, 20 yıldır emekli maaşının yanı sıra yaptığı tahta kaşıkları satarak geçimini sağlıyor. Tahta kaşık yapımını çocukken dedesi ve babasından öğrendiğini belirten Şevki Kilkaya, "Babam ve dedem ağaçtan kaşık, oklava, kepçe gibi pek çok malzemeyi elleriyle tek tek yapardı. Biz de onları zımparalardık. Ben de resmi bir kurumda çalıştıktan sonra emekli oldum. Rahmetli babam bana ölmeden önce mesleğini yaşatmamı, sürdürmemi vasiyet etti. Ben de emekli olduktan sonra babamın vasiyeti nedeniyle tahta kaşık yapmaya başladım. 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Tahta kaşıklara rağbet gün geçtikçe azalıyor ama ben bu mesleği sürdürmeye devam ediyorum. Babama verdiğim sözü tutarak bu mesleği yaşatmaya devam edeceğim" diye konuştu.



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