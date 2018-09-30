Baba mirası akaryakıt istasyonu, dava sonrası kapandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, Lütfi Gaydanoğlu'nun mirasından çıkardığı kızı, babasının ölümünün ardından pay alabilmek için dava açtı. Mahkemenin kararı üzerine akaryakıt istasyonu, 8 mirasçıya bölüştürüldü. Akaryakıt istasyonu, yetkiyi alan mirasçıların kurduğu şirkete geçerken, işletmeci Nihat Gaydanoğlu'ndan aylık 50 bin TL kira istendi. Gaydanoğlu, 'Haksız ve yanlış mahkeme kararı ile geçici bir süre kapalıyız' yazılı pankart astığı istasyonu kapattı.

Düzce'de, 50 yıl önce Kervan Akaryakıt Doğalgaz, Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kuran Lütfi Gaydanoğlu, geçen yıl yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Gaydanoğlu, ölmeden önce, 22 Ocak 2015 tarihinde noter aracılığıyla kızı L.S. ve L.S.'nin çocuklarını mirasından çıkardı. Gaydanoğlu'nun oğulları B.G. ile O.G. ise mirastan kendilerine düşen değerde nakit para alarak, noter kanalıyla mirasçılıktan feragat etti. Ancak Gaydanoğlu'nun kızı L.S., Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, mirasa ortak olmak istediği yönünde dava açtı. Mahkeme heyeti, mirastan ret ve feragat davaları bitmeden mirasçılık belgesi verilemeyeceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine L.S., aynı davayı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde de açtı ve mahkeme heyeti, L.S.'yi mirasçı olarak kabul etti. Heyet, mirası mirasçılar arasında Lütfü Gaydanoğlu'nun eşine 2 pay, 6 çocuğuna ise 1'er pay olmak üzere 8 paya böldü.

İŞ YERİNDEN ÇIKARILMAK İSTENDİ

Akaryakıt istasyonunu işleten Nihat Gaydanoğlu ise yürütmenin durdurulması yönünde dava açtı. Dava sürerken, akaryakıt istasyonunun çoğunu ele geçiren mirasçıların kurduğu şirkete, istasyon devredildi. Akaryakıt istasyonunun sahibi olan şirket yetkilileri, polis nezaretinde gelerek, Nihat Gaydanoğlu ve çalışanları iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Gaydanoğlu ve çalışanları, iş yerinden çıkmayınca şirket yetkilileri, bu kez 50 bin lira aylık kira ile faaliyete devam edilebileceğini söyledi. Bunu da kabul etmeyen Nihat Gaydanoğlu; 'Kayıp aranıyor hak hukuk ve adalet kaybolmuştur.', 'Sayın valimiz ile görüşmek için ne yapmalıyız?' ve 'Haksız ve yanlış mahkeme kararı ile geçici bir süre kapalıyız' yazılı pankartları astığı akaryakıt istasyonunu kapattı.

'YANLIŞ KARAR YÜZÜNDEN İFLAS ETMEK ÜZEREYİZ'

Nihat Gaydanoğlu, mahkeme kararı nedeniyle iş yerini kapattığını belirterek, "Babamız vefat ettikten sonra 2 kardeşimin mirastan feragatnamesi, 1 kardeşimizin ise mirastan reddi olmasına rağmen Düzce'de 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bu kişiler sanki mirasçıymış gibi belge alıyorlar. Burada 15 eleman çalışıyor. Ben bu elemanların çıkış işlemlerini yapmak zorunda kaldım. Beni depolarımda mallarım olmasına rağmen mallarımı satamıyorum ve çeklerimi ödeyemiyorum. 50 yıllık şirketimiz verilen yanlış karar karşısında iflas etmek üzere. Benim aylık 50 bin lira giderim var. Ben sigortalarımı, vergilerimi bu ay ödeyemedim. Ben kime başvurup hakkım alacağım? Başka bir Sulh Hukuk Mahkemesi 'Bu mirastan feragat ve mirastan ret davası bitmeden size mirasçılık belgesi veremeyiz' dedi. Diğer Sulh Hukuk Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'nde değil mi? 2 ayrı mahkeme 2 ayrı kararı nasıl verebiliyor?" dedi.



FOTOĞRAFLI