Şengüler YEŞİL - İSTANBUL - FENERBAHÇE Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör arasında yaşanan olaya ilişkin açılan davada duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Işık Eyigüngör müşteki sanık sıfatıyla katıldı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmaya Aziz Yıldırım katılmadı.

"BENİM YÜZÜME VURDU, BEN ONA VURMADIM"

Eyigüngör savunmasında, "Ben Yakın Doğu Üniversitesi bayan basketbol takımının başkanıydım. Aziz Yıldırım da o tarihte Fenerbahçe Kulübü başkanıydı. Olay tarihinde biz ev sahibi takımdık. Ben protokol tribünün de yer alıyordum. Aziz Yıldırım salona girdi. Protokol tribününe doğru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarınca onu karşılamak maksadı ile yanına gittim. Sağ elimi uzatıp 'hoş geldiniz' demek istedim. Aziz Yıldırım sağ eliyle benim yüzümün sol tarafına vurdu, ben ona vurmadım. Olaydan yaklaşık bir iki saat sonra sayın Aziz Yıldırım medya önünde 'yaptım, yapacağım, daha beterini yaparım' şeklinde beyanlarda bulundu. Buna rağmen iddianamede neden ben de sanık olarak yer alıyorum bunu anlayamadım. Ben olayın tamamen mağduruyum. Aziz Yıldırım'dan şikayetçiyim" dedi.

"YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ"

Duruşmada Osman Baydar, Taner Güven, Kasım Güngör tanık olarak dinlendi. Olay anında protokolün hemen arkasındaki sırada olduğunu söyleyen Osman Baydar, "Aziz Yıldırım protokol tribününe geldiğinde bizim başkan ayağa kalktı. Yıldırım'a hoş geldin demek için elini uzattı. Yıldırım ise Işık Eyigüngör'ün sol gözüne doğru bir yumruk attı. Biz de güvenlik görevlileri ile beraber müdahale ettik. Kavgayı ayırdık. Aziz Yıldırım, Işık Başkan'a maç esnasında da arkasına dönerek tehditkâr hareketlerle 'seni bitireceğim' demeye devam etti" şeklinde konuştu. Tanık Taner Güven de tribünlerde Aziz Yıldırım için sinkaflı sözler söyleyenlerin olmadığını ve kadın basketbol maçlarında bu tip şeylerin yaşanmadığını ekledi. Güven, Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım geldiğinde 'hoş geldin' demek için elini uzattığı esnada Yıldırım'ın kısa bir şey söyleyip yumrukla karşılık verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti tanık ifadelerinden sonra eksikliklerin giderilmesi ve duruşmaya davet tebliği gönderilmesine rağmen katılmayan Aziz Yıldırım'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



