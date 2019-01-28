Aziz Kocaoğlu: Gün ayrışma değil birleşme günüdür

CHP'nin İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Fikir ayrılıklarının, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumunun artık bittiğini söyleyen Kocaoğlu, "Gün ayrışma değil birleşme günüdür" dedi.Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmesinin ardından CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Kocaoğlu, yazılı açıklamasında CHP'nin yetkili organları tarafından alınan kararı yorumladı ve aday gösterilen Tunç Soyer ile ilçe belediye başkan adaylarına destek mesajı verdi. CHP’nin İzmir'deki başarısının, Türkiye genelindeki oy oranlarına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Kocaoğlu, "Ülkemizin geleceğine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğü son dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin neferleri olarak, omuzlarımızdaki sorumluluk daha da artmaktadır. Aday belirleme süreci öncesinde parti içinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren mutlaka sonlandırılması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partililik bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür" dedi.'ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK'CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti ve temel değerlerinin bayraktarı, aydınlık geleceğin teminatı konumunda olduğunu bildiren Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti:"Öyle de kalmalıdır. İzmir’de sergileyeceğimiz birlik ve beraberlik tablosu, parti içindeki kaynaşmanın pekiştirilmesine ciddi katkı sağlayacağı gibi, CHP iktidarını da İzmir'den müjdeleyecektir. 15 yıllık görev süremiz boyunca İzmir’e ve İzmirli hemşehrilerimize yönelik çok önemli işler başardık. Kentimizin geleceğinde de var olacak önemli projelere imza attık. Elde ettiğimiz başarıyla, bütün Türkiye’nin gözünün İzmir’e çevrildiğinin farkındayız. İzmirli hemşehrilerimiz de bizimle birlikte 'İzmir’i İzmir yapan değerlere' sonuna kadar sahip çıktı."BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ"Ortaya koyduğumuz bu başarı tablosu, daha iyisini yapabilmek konusunda hepimizi kamçılayacaktır" ifadelerini kullanan Kocaoğlu, 31 Mart seçimlerinin, İzmirliler’in dik duruşunu gösteren yeni bir başlangıç olmasını dilediğini belirtti. Başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmak üzere, tüm belediye başkan adayları ile birlikte, durup dinlenmeden, çalışmalara kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğini söyleyen Kocaoğlu, "Partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm CHP'liler hiçbir ayrı gayrıya girmeden, adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız. Türkiye’ye, Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerine ve ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve İzmir'e hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

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