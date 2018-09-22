Ayvalık’ta 7 kaçak ile 1 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 kaçak ile 1 organizatör yakalandı.Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içinde sabah saatlerinde devriye nöbeti yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde, 3’ünün yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 7 Afganistan uyruklu erkek kaçak ile organizatör olduğu belirlenen otomobil sürücüsü yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı. 7 Afganistan uyruklu kaçak ile gözaltına alınan organizatörün işlemler devam ediyor.

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