Ayvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahillerinde yapılması planlanan maden arama çalışmalarına karşı sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan 'Madene Karşı Güçbirliği Platformu' üyeleri, ilçedeki siyasi partilerden destek istedi. Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de, konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirdi.

Altınova Mahallesi sahilinde demir madeni aramak isteyen şirkete karşı, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve ilçedeki yaşam savunucularının mücadelesi devam ederken, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan maden aramasına karşı oluşturulan 'Madene Karşı Güçbirliği Platformu'nun üyeleri de siyasi partilerden destek istedi. Filiz Karayelli, Ahmet Üzgeç, Halil Coşkun, Cemil Tosunoğlu, Cengiz Karaköse, Gülümser Ayhan, Hamdi Cansever ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu'ndan oluşan 9 kişilik yürütme komisyonu, başta Kaymakam Gökhan Görgülüarslan olmak üzere AK Parti, CHP, İYİ Parti, DSP, HDP ilçe başkanlıkları, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

'SİYASİ PARTİLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TEK YÜREK'

Mücadelelerinin maden araması reddedilinceye kadar devam edeceğini söyleyen Ayvalık Kent Konseyi Başkanı ve Platform Temsilcisi Filiz Karayelli, "Komisyon çalışmalarımız, ıslak imzalı ve sosyal medyada imza kampanyalarımızın yanı sıra, Ayvalık Kaymakamımız Gökhan Görgülüarslan, mecliste yer alan siyasi parti ilçe başkanlıkları ve oda ziyaretleri ile devam etti. MHP tarafından görüşme talebimiz olumlu karşılanmamış olup konu hakkında da bir açıklama yapılmamıştır. AKP, CHP, İYİ Parti, DSP ve HDP ziyaretlerimizde dosyalarımızı sunarak destek istedik. Konunun sadece Altınova denizi değil, tüm Körfez için tehlike oluşturduğunu irdeledik. Deniz içinde yapılacak maden aramasının yaratacağı tahribata karşı ziyaret ettiğimiz siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin tek yürek olduklarını söyleyebilirim. Milletvekillerimizden de yoğun ilgi ve destek almaktayız. Ülkemiz için stratejik önemi olan aramalar dışında doğamızın ve yaşam alanlarımızın ranta kurban edilmesine karşıyız. Demir madeni aramasının bir paravan olduğunu ve aslında yüksek rantlar için bu kıyıma sebep olunacağını da biliyoruz. Mücadelemiz kazanıncaya kadar artarak devam edecektir" dedi.

'EKOLOJİK YIKIMA KARŞI KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ'

Altınova sahilinde yapılacak maden arama çalışmalarının ekolojik dengeyi bozacağını söyleyen Karayelli, şöyle konuştu:

"Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı kararla yapılacak olan 16 Ekim'deki ÇED halk toplantısının hiç bu yola girmeden baştan reddedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayvalık Kent Konseyi öncülüğünde yürütülen çalışmalarda ilk önce Ayvalık Belediye Meclisi'nde ve daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konunun görüşülmesi ve mücadelemize destek için dilekçe verdik. Kent Konseyi olarak çalışmalarımızın hemen hemen tamamını çevre mücadelesi oluşturuyor ve bizler devlet yetkililerinin baştan bu kararları alması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşam alanlarımızda geri dönülmez tahribatlara yol açacak uygulamaların önünü açacak kararlar asla alınmamalıdır."

BAŞKAN GENÇER, ALTINOVA İÇİN BALIKESİR'DE

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer ise Altınova denizinde maden aranmasına karşı ilçedeki yaşam savunucuları ve vatandaşlarla birlikte Balıkesir'e gitti. Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı oturumunda konuyu gündeme getiren Başkan Gençer, Ayvalık Belediye Meclisi'nin de madene karşı olduğunu belirtti. Meclise önerge verdikten sonra konuşma yapan Gençer, "Doğal dengenin bozulacağıyla ilgili elimizde onlarca rapor var. Kıyıda yaklaşık 100 bin kişinin tatil yaptığı, Sarımsaklı plajlarımıza kadar uzanan bölgede demir madeni arayacaklar. Denizde bundan sonra bir hayat kalmayacağını hepimiz tahmin edebiliriz. Tüm çevre örgütleri, tüm siyasi partiler ve Ayvalık'taki vatandaşlar olarak Altınova'da denizde maden aranmasına karşıyız. Sizden ricamız, bir an önce Çevre Komisyonu toplanıp iki haftaya kadar karar verirse, bizden istedikleri her türlü raporu ulaştırırız. Bu konuda Balıkesir'e yakışan, çevreye, denize ve yaşama duyarlılığı göstermek adına oy birliği ile bir karar alabilirsek örnek bir davranış göstermiş olacağız. Kararınızın ret olmasını temenni ediyorum" dedi.



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