Ayvalık'ta denizde maden aramasına karşı imza kampanyası

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde yapılmak istenen maden aramasına karşı başlatılan kampanyada 5 bin imzaya ulaşıldı.Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde denizde yapılmak istenen maden araması için Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına yerel yönetim, yaşam savunucuları ve halk tarafından izin verilmezken, madene karşı Kent Konseyi tarafından başlatılan imza kampanyası tamamlandı. Ayvalık Kent Konseyi tarafından bölge halkının talebiyle başlatılan imza kampanyası sonucunda, kısa sürede 3500 ıslak imza toplandığı, change.org'da açılan kampanya ile birlikte 5000’in üzerinde imzaya ulaşıldığı açıklandı. Altınova denizinde madene karşı toplanan imzalar, Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hidrojeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Kavurmacı’ya ait 5 sayfalık bir raporla birlikte Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Kaymakamlığına iletildiği belirtildi.

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