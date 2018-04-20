Ayvalık'ta deniz temizliğinden çıkanlar şaşırttı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Turizm Haftası nedeniyle 20 dalgıç tarafından denizde temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlar, deniz dibinden sandalyeden masaya, cam şişelerden plastik boru ve kovalara kadar çok miktarda atık çıkardı. Dalgıçlar, denizin dibinde 50 TL'lik bir banknot da buldu.

Turizm Haftası kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, İlçe Turizm Bürosu, Deniz Ticaret Odası ve Deniz Temiz Derneği ortak organizasyonuyla deniz temizliği yapıldı. ‘İyilik yap, denize atma’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte 20 gönüllü dalgıç denizde temizlik çalışması yaptı. İki saat süren çalışma sonunda yaklaşık üç çöp konteynerini dolduracak kadar atık çıkarıldı. Denizden çıkanlar arasında balık kasalarından sandalye, tabure ve masalara, plastik borulardan metal atıklara kadar birçok atık yer aldı. Dalgıçlar, denizin dibinde 50 TL'lik bir banknot da buldu.

Deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının sadece deniz canlılarına değil, insan yaşamına olan etkilerine dikkat çekmek istediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, "Daha temiz bir deniz, daha temiz bir çevre ve sürdürebilir bir turizm için hepimizin bu çalışmalara katılacağına inanıyorum. Ayvalık’ın, turizm yöreleri içerisinde seçkin yerini koruyacağını umuyorum" dedi.



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