Ayvacık'ta TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için kura çekimi yapıldı.

TOKİ'nin Ayvacık ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi'nde inşaatı süren 'Ayvacık 157 Konut Projesi'ndeki 110 konut için Ayvacık Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda, kura çekimi töreni düzenlendi. Kura törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin ve başvuru sahipleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin yapımı devam eden TOKİ konutları hakkında bilgi verdi. Şahin, "Yüzde 90 oranında tamamlanan '2+1' şeklindeki dairelerimizin kura çekimini yapacağız. Toplam 157 daire için 110 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak. Bugün burada hak sahipleri evlerinin hangi apartmanlarda, kaçıncı dairede ve nerede oturacağını belirleyecek. Nisan ayına kadar peşinatlar yatırılarak, inşaat tamamlandıktan sonra taksitler yatacak. Aynı zamanda TOKİ'miz bir camimizi ve büfemizi ilçemize kazandıracak" dedi.

Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimine geçildi. İlk kurayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan çekti. Turan'ın çektiği kurada, hak sahibi Ali Akıncı'nın ismi çıktı. Ardından noter görevlileri tarafından devam eden kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

Kura çekiminde ismi çıkan Emine Aydın ilk kez ev sahibi olduğunu belirterek, "İlçemizde 3'üncü Etap yapılan TOKİ konutlarının ev sahibini belirleme adına kura çekimi oldu. 40 yıldır Ayvacık'ta oturuyorum ve hiç ev sahibi olamamıştım. Bugün Allah devletimizden bin kere razı olsun, bizi ev sahibi yaptı" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×