Ayvacık'ta fırtına ağaçları ve direkleri devirdi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bir aracın üzerine ağaç devrildi, Keçikaya köyünde de elektrik direkleri yıkıldı. Köye, 16 saattir elektrik verilemiyor.Ayvacık ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında fırtına ve yağış başladı. Saatler ilerledikçe etkisini arttıran fırtına nedeniyle Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaç gövdesinden kırılarak, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Fırtına ve sağanak yağış nedeniyle zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı.KÖYDE, SAATLERDİR ELEKTRİKLER KESİKFırtına ve sağanak yağış, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Keçikaya köyü'nde fırtına nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı. Köye dün saat 18.30'dan itibaren elekrik verilemiyor. UEDAŞ ekipleri, elektrikleri kesik olan Keçikaya köyünde, sorunu gidermek için çalışma başlattı.

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