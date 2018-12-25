Aynı odada ölen 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı

UŞAK'ta evlerinde kaldıkları odada ölü bulunan kardeşler, Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak (16), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede, kardeşlerden 13 günlük evli olan Ayşe Özdemir'in tabutuna duvağı serildi.Karaağaç Mahallesi'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, geçen 23 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir, Hatice Yeşilkuşak ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı hareketsiz buldu. Yeşilkuşak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirlendi. Üç kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde alınan cenazeleri son kez babaevinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada hellallik alınmasının ardından cenazeler Işık Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'ne götürüldü. Düzenlenen törene ölen 3 kardeşin babaları Kazım Yeşilkuşak, ağabeyleri Serkan Yeşilkuşak, ölen Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir, Yeşilkuşak Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede ölen kardeşlerden Ayşe Özdemir'in tabutuna duvağı serildiğinde, cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Kazım Yeşilkuşak, güçlükle ayakta durabildi. Yağmur altında, üç kardeş için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Omuzlarda bir süre taşınan tabutlar, cenaze aracına konularak Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Üç kardeş burada yan yana toprağa verildi. Öte yandan 3 kardeşin kesin ölüm nedenlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından mı yoksa gıda zehirlenmesinden mi kaynaklandığının tespiti için yapılan otopsi sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi.

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