Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İKİTELLİ Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (1)
Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İKİTELLİ Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (FOTOĞRAF)
Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İKİTELLİ Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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