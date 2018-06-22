Ayı saldırısında ölen Tosunoğlu, toprağa verildi

ERZURUM'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldırısı sonucu, ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Yunus Tosunoğlu (38) toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkii'ne giden Yunus Tosunoğlu, ağaçlarının arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi köyüne götürüldü. Köy Camii'nde bugün cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Tosunoğlu'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Yunus Tosunoğlu'nun arkadaşları ayının kaçıp, gittiğini söyledi.



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