Avukatlar 'Biz olmadan olmaz' dedi

İZMİR Barosu ev sahipliğinde 'Biz olmadan olmaz' başlıklı çalıştay, Türkiye Barolar Birliği’nin Yönetim Kurulu üyeleri ve baro başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayda, adil yargılamanın ve şeffaf bir yargılama garantörünün avukatlar ve barolar birliğiyle gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde İzmir Barosu ev sahipliğinde 'Biz olmadan olmaz' başlıklı çalıştay düzenlendi. 30’un üzerinde baro başkanının ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, adil yargılamanın ve şeffaf yargılama garantörünün avukat ve barolar birliği olmadan gerçekleşemeyeceği vurgulandı. Sürekli olarak her ortamda, yargılama faaliyetinin olmazsa olmazı, sac ayağının bir parçası, bağımsız savunmanın temsilcisi olduklarını tekrar eden avukatlar, insan hakları, hukuk devletine ve demokrasiye katkıları çerçevesinde avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekti. Öte yandan çalıştayda, yargıda şeffaflık görüşmelerinde, kamuoyuna deklare edilen tüm hususların avukatlar ve barolar dışında cereyan ettiği dile getirildi.

AVUKATLIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI AMAÇLANDI

İki gün boyunca süren çalıştay sonucunda basın açıklaması yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, şunları söyledi:

"Yargıda yaşanan sorunlar, adliyeler ve avukatların sorunları üzerine 2 günlük bir çalıştay gerçekleştirdik. Savunmanın temsilcileri olarak, bu kez biz yargının sorunlarını avukat gözüyle değerlendirmeye çalıştık. Vardığımız sonuçlar ve toplantı sonuç bildirgesi en kısa zamanda kamuoyu ve ilgili birimlerle, muhattaplarıyla paylaşılacak. Avukatsız bir yargının adalete erişmesinin mümkün olmadığı, avukatının sürece etkin olarak katılmadığı bir ülkenin demokratik bir toplum sayılamayacağı, avukatın önüne konulan engellerin aslında yurttaşın hak arama özgürlüğünün önüne konulmuş engeller olduğu vurgulanan bu çalıştayda, avukatlığın önündeki engellerin kaldırılması ve savunmanın özgürce yerine getirilmesi için somut çözüm önerileri ve yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu tür çalışmalar, bundan sonra da arttırılarak devam edecektir."



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