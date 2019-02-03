Avcılar keklikler için doğaya yem bıraktı

TÜRKİYE'nin dört bir yanından avcılar tarafından Erzurum'a gönderilen 8 ton yem, bu kentteki avcılar tarafından ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan keklikler için doğaya bırakıldı. Sırtlarında taşıdıkları yem dolu çanta ve çuvallarla kara bata çıka araziye giden 200 avcı, kaya ve ağaç diplerine keklikler için yem bıraktı.Doğu Anadolu Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği tarafından kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Erzurum'da yaban hayatı yemlemek için başlattığı kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün 3 ton yem, 20 personel ve 5 araçla katıldığı yemleme çalışmasına, Trabzon Avcılar Kulübü yönetimi 1,5 ton, Türkiye Avcılar Kulübü de 1 ton yem desteği verdi. Kampanya kapsamında diğer bölgelerden gelen yemlerle yaklaşık 8 tona ulaşan yem bugün aynı anda il ve ilçelerde araziye bırakıldı. Sırtlarında çuval ve çantalarla taşıdıkları yemi araziye götüren avcılar, kaya dipleri ve ağaçlık alanlara bıraktı.Doğu Anadolu Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği Başkanı Çetin Ekren, kampanyalarına destek veren avcılık kulüplerine teşekkür etti. Avcılar olarak kendilerine katil gözüyle bakıldığını ifade eden Çetin Ekren, "Biz öyle değiliz. Bu alanda avcı ve bohçacı dediğimiz iki sınıf var. Bohçacılar ruhsatsız, evraksız kayıtsız bu işi yapıyorlar. Biz onlara 'öldürüyorlar' diyoruz. Biz de avlanıyoruz, ama yeri geldiğinde doğa ve yaban hayatı korumak için herkesten önce görev alıyoruz" dedi.Erzurum'un Karadenizli avcılar için önemine dikkat çeken Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Deva Tuana Pirselimoğlu ise, "Keklik avlak sahası Karadeniz'deki tüm avcılar için önemli. Karadenizli avcılar, Erzurum'a geliyor. Onun için buradaki yemleme çalışmasına destek vermek bizim için önemliydi" diye konuştu.Kutsal bir görevi yerine getirmek için Erzurum'a geldiklerini söyleyen Trabzon Avcılar Kulüpü Başkanı Ahmet Topal da yaban hayatın zorlu kış koşullarında beslenmekte sıkıntı çektiğine dikkat çekti. Topal, sürdürülebilir avcılık için avı korumaları gerektiği bilincine sahip olduklarını ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

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