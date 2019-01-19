Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL,() AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAFLI)
Avcılar'da dondurma fabrikasında yangın(Havadan fotoğraflar)
Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL,() AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da...
Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL,() AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
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