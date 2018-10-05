"Avatar Atakan" hakim karşısına çıktı

Serpil KIRKESER / İstanbul - BİR televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında "Avatar" olarak tanınan Milli sporcu Çağan Atakan Arslan “Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava da hakim karşısına çıktı. Arslan suçlamayı reddederek, "Böyle bir suçlama ile burada olmaktan son derece utanç duyuyorum. Ben milli sporcuyum Türk milletini aşağılama suçunu işlemedim" dedi.

ARSLAN: TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇUNU İŞLEMEDİM

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Çağan Atakan Arslan hazır bulundu. Sanık Arslan savunmasında milli sporcu olduğunu ve kick boks dalında 2011 yılında ülkesine ilk altın madalyayı kazandırdığını anlattı. "Böyle bir suçlama ile burada olmaktan son derece utanç duyuyorum" diyen Arslan, savunmasını şöyle tamamladı: "Olay günü arkadaşım Murat rakiplerimizle ilgili sorular soruyor ve çekim yapıyordu. Kamptaydık, maç öncesi bir çekimdi. Ona esprili cevaplar veriyordum. Kulağımda da kulaklık vardı ve müzik dinliyordum. O esnada kulaklıktan müzik dinlediğim için arkadaşımın 'Türk halkına' dediğini duymadım. Rakiplerimizden bahsettiğini zannederek argo bir sözcük kullanarak cevap verdim. Ben 2016 yılında Survivor yarışmasına katıldım ve şampiyon oldum. Bu video 3-4 yıl önce çekilmiş bir video. Beni yıpratmak adına basına verilmiştir. Kim vermiş bilmiyorum ama bu konuda suç duyurusunda bulundum. Ben milli sporcuyum, Türk milletini aşağılama suçunu işlemedim." Dava konusu videonun istenmesine karar veren mahkeme tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

