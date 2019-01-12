Av tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve yoğun kar yağışı nedeniyle ancak 3 saatte ulaşılabilen 'Bozo' adlı köpek, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in köpeği, evinin önünde Perşembe günü kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Köpek kanlar içinde yere yığılırken, Eraygen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yardım istedi. Yaralı köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Yolun kapalı olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildi. Bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde 3 saat süren çalışma sonunda yaralı köpeğe ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan köpek, hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veterinerler tarafından yapılan müdahalede köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. 'Bozo' tedavinin ardından sağlığına kavuştu ve bugün sabah saatlerinde sahibi Fuat Eraygen'e teslim edildi. Eraygan, yardıma koşan ekiplere teşekkür etti.

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