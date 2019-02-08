Atilla Taş'a tahliye kararı (1)

Özden ATİK - İstanbul - ŞARKICI Atilla Taş'a tahliye kararı verildi. Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildiği belirtildi.

Atilla Taş'a tahliye kararı (1)

Özden ATİK - İstanbul - ŞARKICI Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildiği belirtildi.

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