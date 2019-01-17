Atık kumaşlar bez çanta oldu

İSTANBUL, () - Çevreye büyük zararlar veren plastik poşetlerin kullanımının sınırlandırılması amacıyla yılbaşından itibaren ülke çapında başlatılan naylon poşet kullanımının sınırlandırılmasına destek veren Ataşehir Belediyesi bez poşet dikerek çevreye katkı sağladı. Dikilen poşetler daha sonra vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, “Bu bez çanta uygulaması Ataşehir’de 2013 yılında başladı” dedi.

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Gönüllüleri Derneği’nin birlikte hayata geçirdiği çalışmayla kullanılmayan giysiler ve atık kumaşlardan bez çantalar dikildi. Hem atıkların değerlendirilmesini hem de naylon poşetlerin kullanılmasını engellemeyi amaçlayan projeye tüm Ataşehir halkı destek verdi. Dağılan bez çantaları alan vatandaşlar uygulamayı yerinde bulduklarını aktardı.

HEM DOĞAYA HEM ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK

Ataşehir Gönüllüleri Derneği Biçki Dikiş Eğitmeni Melek Köstereli, projeyle ilgili “Bez torba dikerek hem doğaya hem de ülke ekonomisine destek olmak istedik. Yastık kılıfları, erkek gömlekleri, eski kazaklar, bluzler. Atık kıyafetlerin hepsi değerlendi” ifadelerini kullandı.

“NAYLON POŞETLERE 25 KURUŞ VERMEK ÇOK SAÇMA”

Ataşehir Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenel Dınız, “Marketlerde 25 kuruşa satılan naylon poşetlere para vermek çok saçma geldi. Naylon poşetlerin 3-4 seneden önce doğada kaybolmamasını da göz önüne aldık. Doğayı korumak, kendi vatanımızı korumak zorundayız. Aileye de evdeki bütçeye de katkı sağlanacak böylece. Naylon poşetlerin kaldırılması çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

BEZ ÇANTALAR ÖNCE DİKİLDİ, SONRA VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Dikilen poşetler daha sonra Ataşehir meydanında vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan bez çantaların çok yerinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Lütfiye ve Halil Özmen çifti, “Ben hep çantamda bez torba taşıyordum. Bunları da taşıyacağım yanımda. Naylon poşetlere karşı çok temkinliydik, şimdi daha da dikkatli olacağız” dedi.

“DOĞAMIZ, ÇEVREMİZ, ÇOCUKLARIMIZ, HAYVANLAR İÇİN NAYLON POŞET KULLANMAMALIYIZ”

Uzun zamandır naylon poşet kullanmadığını belirten Övül Hakan, “Doğamız, çevremiz, çocuklarımız, hayvanlar için zaten naylon poşet kullanmamalıyız. Her şeyde bu kadar duyarlı olmalıyız” diye konuştu.

Yurtdışında yapılan bu uygulamanın Türkiye’ye de getirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Adem Özden, “Eskiye dönüş oldu. Önceki gibi bez torbalar, sepetler kullanılmalı. Böylece çevreye verdiğimiz zarar en aza indirildi” dedi.

“BEZ ÇANTA UYGULAMASI 2013 YILINDA ATAŞEHİR’DE ZATEN BAŞLADI”

Yılbaşından sonra konuşulmaya başlanan naylon poşet kanunuyla ilgili konuşan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, “Biz 2012’nin ortasında yaptığımız saha çalışmasıyla bez torba projesini başlattık. Esnafla, market çalışanlarıyla, halkımızla bir karar aldık ve ‘Pes Doğrusu, Bez Doğrusu’ dedik. Yani bu bez çanta uygulaması Ataşehir’de 2013 yılında başladı” dedi.