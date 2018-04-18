Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' müze olarak ziyarete açıldı

ÇANAKKALE Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine deniz yoluyla getirilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı 'M/G Acar', düzenlenen törenle 'Acar Müze Gemisi' olarak ziyarete açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Boğazı'nda gezinti ve 'Savarona' yatına gitmek için kullandığı 'M/G Acar' isimli gezi teknesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde deniz yoluyla Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine getirildi. Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ardından kaide üzerine oturtulan 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte bugün törenle ziyarete açıldı.

Deniz Müzesi Komutanlığı konferans salonunda düzenlene törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, daire müdürleri ve askeri erkân katıldı.Törende, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Deniz Müzesi'ne kazandırılan 'M/G Acar'ın Çanakkale'ye geliş süreciyle ilgili bilgi verdi.

Ardından, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül tarafından 'Acar Müze Gemisi'nin ziyarete açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası protokol üyeleri müze gemiyi gezdi.

MÜZE GEMİ ACAR'IN TARİHÇESİ

1936-1937 tarihleri arasında Almanya'da inşa edilmiştir. Dönemin Alman yetkilileri tarafından verilen izne istinaden deniz trafiğine kapalı Kıel Kanalı'ndan geçirilerek 3 gün içerisinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı önlerine getirilmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstanbul Boğaz'ında gezinti ve Savarona yatına ulaşım amaçlı kullanılmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini müteakip Acar makam motoru olarak görev icra etmiş, hizmet dışına ayrılmasına müteakip Deniz Harp Okulu'na bağlanmıştır. 2000 yılında onarım ve restorasyona tabi tutulmuştur. 25 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer tarafından denize indirilmiştir. 2001-2015 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı olarak makam motoru görevini icra etmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nda müze gemi olarak sergilenmek üzere 25 Eylül 2015 tarihinden itibaren hizmet dışına ayrılmıştır. 10 Mart 2017 tarihinden başlayan sergi alanına ait temel ve kaidenin yapım aşamasının sona ermesini müteakip; 15 Haziran 2017 tarihinde Çanakkale'ye deniz yoluyla intikal ettirilen gemi, 03 Temmuz 2017 tarihinde Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı önünde kara kreyni vasıtasıyla alınarak, şu anda üzerinde bulunduğu kaideye oturtulmuştur.



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