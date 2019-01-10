Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL, ()- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan ekipler, risk analizi çalışmaları sonucunda Bogota (Kolombiya)'dan İstanbul aktarmalı olarak Kiev'e gidecek olan Ukraynalı kişiyi şüpheli olarak değerlendirildi.

İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda söz konusu kişinin bir başka kişiyle birlikte seyahat ettiği, el bagajının yanı sıra bir valizinin olduğu belirlendi. Şüphelinin uçağının Atatürk Havalimanına gelmesinin ardından valizi X-Ray taramasından geçirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin eşliğinde yapılan aramada valizin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Pasaport kontrolünün ardından şüpheliler eşyalarla birlikte detaylı kontrol için Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine götürüldü. Burada yapılan aramada valizin taban kısmında sonradan yapıştırıldığı anlaşılan siyah renkli plastik parça söküldüğünde poşetlere sarılı vaziyette 6 paket bulundu.

Yapılan analizde paketler içerisindeki beyaz renkli toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 5 kilogram 490 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi. İçerisinde uyuşturucu madde tespit edilen valizin sahibi ile birlikte seyahat ettiği kişi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

(fotoğraflı)