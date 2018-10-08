Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı (2)

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Malatya'da, CHP İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldıktan sonra gözaltına alınan öğretmen için suç duyurusunda bulunmak için Adliye Sarayı'na geldi.

İlkokulda sınıf öğretmen olan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasının arından polis ekiplerince gözaltına alınan, öğretmen Murat K.'nin bu paylaşımından dolayı CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetimi, suç duyurusunda bulunmakiçin Adliye Sarayı'na geldi. Adliye Sarayına İl Başkanı Kiraz, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya İl Başkanı Yunus Millioğulları, parti üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Adliyede suç duyurusunda bulunmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Başkanı Enver Kiraz, bir ilkokul öğretmeninin cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin değerlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin kurumsal kimliğine bir öğretmene yakışmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bin insana bile yakışmayan ve hakaret içerikli çok ağır sözlerle sosyal medya hesabından paylaşımları söz konusu. Bu paylaşımları uzun süredir aslında var olduğu gerçeği de gözler önünde. Atatürk cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk'e laf etmek, dil uzatmak veya onun hakkında olumsuz sosyal paylaşım yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Geleceğimizi yetiştiren, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bu ülkenin yarınları için çocuklarımızı eğiten bir öğretmenin hiç haddi olmaması gerekir. Yine aynı kişi cumhuriyetin değerlerine ve bizi bugünlere taşıyan bizleri bugünlerden yarınlara taşıyacak olan bu önemli değerlere de önemli hakaretler yapıyor. Aynı zaman bir devlet memuru olması sıfatı üzerinde taşımasına rağmen bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına ağza alınamayacak laflar söylüyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ağza alınmayacak laflar ediyor sosyal medya hesaplarından. Daha önce bu konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürüne Mayıs ayında bir bilgilendirme yapmıştık ve sonucunda herhangi bir işlem yapılmadığını gördük. Mayıs ayından bu yana da sosyal medya hesaplarını izliyoruz. O günden bugüne herhangi bir değerlendirme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmadı. Bunun da üzüntüsünü yaşadığımızı ifade ediyorum. Temel mesele şu; bu noktaya nasıl geldik ? Bu Malatya'da örneklerden bir tanesi ama temel mesele; bu noktaya nasıl geldik? Bu devlet memuru bu cesareti nereden alıyor? Ülkenin kurucu unsuruna hakaret edebilecek bu cesareti, bu gücü, bu korkmadan paylaşımları yapma durumunu kimden, nereden alıyor? Uzun süredir tartıştığımız özellikle milli değerlerimizin tahrip edilmesine yönelik, milli bayramlarımızın işlerinin boşaltılmasına yönelik değerlendirmeler tüm bu zemini hazırlayan aslında unsurlar. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki anıtına çelenk koymak için biz siyasi parti temsilcileri izin almak zorunda kalıyoruz. Onun önünde saygı duymak için izin almak durumunda kalıyoruz. Bu noktaya gelirken tüm bunların aslında bir alt yapı oluşturduğunu düşünüyoruz."

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya İl Başkanı Yunus Millioğulları ise bu paylaşımları yapan öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmak için geldiklerini kaydederek, "Ülkemizi kurtaran tüm büyüklerimiz adına kim ise hangi şartlarda laf söylüyorsa haksız olduğunu belirtiyorum" diye konuştu.



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