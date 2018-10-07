Atatürk'e hakaret eden öğretmen hakkında inceleme

MALATYA'da, sosyal medya hesabından ulu önder Mustaf Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen öğretmen hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Büyük tepki gören paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hakaret paylaşımlarıyla ilgili hemen inceleme başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Basında çıkan bir öğretmenin sosyal medya hesabından 'Atatürk ve Bazı Kurumlar İle İlgili' yaptığı paylaşım haberlerine konu olan tüm iddialara ilişkin Valiliğimizce iki müfettiş görevlendirilerek gerekli inceleme başlatılmıştır."

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