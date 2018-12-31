Serpil KIRKESER - İstanbul - ATATÜRK'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Atatürk'e hakaret davasında Hasan Akar'a 2 yıl 6 ay hapis cezası (1)
Serpil KIRKESER - İstanbul - ATATÜRK'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
YORUM EKLE